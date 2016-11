Ein Motorrollerfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunglück in Berlin-Schöneberg ums Leben gekommen.



Wie die Polizei dem rbb am Sontagmittag sagte, ereignete sich der Unfall gegen 11 Uhr. Eine Frau war demnach mit ihrem Pkw auf der Grunewaldstraße unterwegs und wollte in die Martin-Luther-Straße einbiegen. Auf der Kreuzung stieß sie mit einem Motorrad zusammen, auf dem der Fahrer sowie eine Mitfahrerin saßen.