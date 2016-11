Wegen eines Unfalls am Bahnhof Berlin-Südkreuz kommt es dort am Freitagnachmittag zu Einschränkungen im Regionalverkehr.



Wie Sprecher der Polizei und Bahn mitteilten, sind derzeit die Gleise 3 bis 6 gesperrt. Dadurch fallen mehrere Züge aus, der RB 10 fährt nur bis zum Hauptbahnhof. Der Fernverkehr kann demnach über die anderen beiden Gleise am Bahnhof umgeleitet werden, hieß es weiter.



Die S-Bahn sei nicht betroffen. Polizeibeamte prüfen derzeit mittels Spurensicherung, wie es zu dem Unfall kam. Die Sperrung dauert seit 14.37 Uhr an und wird sich voraussichtlich noch bis 17 Uhr hinziehen.