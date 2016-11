Karnevalsbeginn in der Region

Mit viel Musik und Schunkeln haben bunt kostümierte Narren am Freitag um Punkt 11.11 Uhr wieder die Herrschaft in den Rathäusern Brandenburger Narren-Hochburgen übernommen. In Berlin geht es etwas zurückhaltender zu, aber für die ganz Jecken gibt es auch hier Abhilfe.