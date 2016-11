Bewohner dürfen nach einem Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts kein Video machen, wenn der Schornsteinfeger in ihr Haus kommt. Bezirksschornsteinfeger müssten zudem ungehindert in die Wohnräume kommen können, teilte das Gericht am Dienstag mit. Damit wurde der Eilantrag von Wohnungseigentümern zurückgewiesen, die die Heizungskontrolle als vermeintlich sinnlose Zwangsmaßnahme verhindern wollten.