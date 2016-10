Ein vegetarischer Metzger - ist das nicht wie ein Chirurg der kein Blut sehen kann? Der Name macht neugierig. Immer wieder bleiben Passanten vor dem Geschäft in der Bergmannstrasse stehen und schauen hinein. Sie sehen altmodisch gekachelte Wände, eine Waage und eine Wurstschneidemaschine. Davor steht David Meyer, der Geschäftsführer des "Vegetarischen Metzgers". In seinem Laden sollen sich die Kunden fühlen wie bei einem klassischen Fleischer - bis hin zu den Scheibchen Wurst, die Kinder über den Tresen gereicht bekommen. Nur eben ohne Tiere, die geschlachtet wurden.

Schmecken dürften diesen Unterschied nur die wenigsten Kunden. Die Fleischersatzprodukte aus Soja, Lupine und Gemüse sehen nicht nur täuschend echt aus, sondern schmecken auch so. Im Angebot sind unter anderem Hackfleisch, Bratwürstchen, Speckstreifen und Hähnchengeschnetzeltes. Sie werden tiefgekühlt in Papierpackungen verkauft, die das altmodisch gezeichnete Logo des Metzgers ziert: Eine Frau, die in einer Hand ein Fleischerbeil hält und in der anderen einen Bund Karotten.

Der Kopf hinter der Marke ist der Holländer Jap Korteweg. Er war wie sein Vater und sein Großvater Bauer, hatte aber nach der Schweinepest keine Lust mehr auf Massentierhaltung. Weil er auf den Geschmack von Fleisch trotzdem nicht verzichten wollte, entwickelte er zusammen mit Köchen und einer Universität Fleischersatzprodukte, die nicht wie ein Ersatz schmecken sollen. 2010 eröffnete er in Den Haag sein erstes Geschäft mit dem Namen "De vegetarische Slager". Heute gibt es die Produkte in über 13 Ländern und dank David Meyer in Berlin jetzt auch in Deutschland. Seit kurzem gibt es einen Onlineshop, demnächst eröffnet zusätzlich zu dem Imbiss in Kreuzberg ein Restaurant in Friedrichshain. Und irgendwann sollen die Produkte in deutschen Supermärkten liegen - neben den vielen Fleischersatzprodukten der Konkurrenz. Ein Vergleich, den David Meyer nicht fürchtet. Die Fleischbällchen, die in den Niederlanden "Snack Balls" genannt werden, und so etwas wie ein Nationalgericht sind, kamen bei einer Verkostung von über 50 Produkten auf den dritten Platz. Die Tester hatten gar nicht gemerkt, dass es sich um fleischlose Fleischbällchen handelt.