Ein Schwan im Landwehrkanal ist am Vogelgrippe-Virus gestorben. Wie ist die Krankheit nach Berlin gekommen? Der Ornitologe Steiof hält nicht die Wildvögel dafür für ursächlich, sondern die Nahrung der Tiere - die auch aus Abfällen vom Markt am Maybachufer besteht.

Im vergangenen Winter habe es auch tote Schwäne im Bereich der Kottbusser Brücke gegeben. Örtliche Ornitologen hätten angezeigt, dass nahe dem Markt am Maybachufer Abfälle ins Wasser geworfen wurden. Der Virus sei möglicherweise dort dran gewesen, so Steiof weiter, der für die Senatsumweltverwaltung tätig ist.

Für Steiof ist der tote Schwan vom Landwehrkanal der Nachweis dafür, dass das Virus im Handel bereits weit verbreitet sein müsse, wenn es auf Märkten auftauche beziehungsweise dort, wo Vögel gefüttert werden. Geflügelprodukte sind möglicherweise der Überträger, wie er weiter sagte. Man wisse, dass das Virus bereits in Ungarn in der Geflügelwirtschaft zirkuliere. Dort seien Entenmasthaltungen betroffen. Wenn es an solchen Stellen auftauche, könne das Virus schon seit vielen Wochen zirkulieren, weil Hausenten nicht wie Hühner oder Puten akut am Vogelgrippe-Virus sterben.