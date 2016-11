Sechs tote Wildvögel unweit der Grenze entdeckt - Polnische Tierärzte weisen Vogelgrippe nach

08.11.16 | 18:02 Uhr

Schon in den 90er Jahren machte die Vogelgrippe Schlagzeilen: Millionen von Nutztieren mussten weltweit getötet werden, wobei der Virus H5N1 als besonders aggressiv gilt. Nun ist in der Nähe von Stettin ein anderer gefährlicher Subtyp aufgetaucht: H5N8 ist auch in Deutschland nicht unbekannt.

An der deutsch-polnischen Grenze ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Bei fünf Enten und einer Möwe in der Nähe von Stettin sei der Erreger des Subtyps H5N8 nachgewiesen worden, teilte das Veterinär-Inspektorat in Polen mit. Den Informationen zufolge waren bereits in der vergangenen Woche in der Ortschaft Lubczyna am Dammscher See (Jezioro Dabie) etwa 70 tote Wildvögel gefunden worden. Das Virus ist vor allem für Wasservögel gefährlich, hieß es.



Auch in Plön und am Bodensee verendete Wildvögel

Das polnische Veterinäramt schloss einen Zusammenhang zu den jüngst entdeckten Vogelgrippe-Fällen in Deutschland nicht aus. Wegen der Wanderung der Zugvögel sei die Ausbreitung des Virus kaum zu kontrollieren. So sind seit dem Wochenende auch in der Nähe des Plöner Sees (Schleswig-Holstein) an die 150 verendete Wasservögel gefunden worden - vor allem Reiherenten. Auch bei ihnen soll nach Angaben des Landesumweltministeriums der Subtyp H5N8 entdeckt worden sein. Weil es sich um die hoch pathogene (stark krankmachende) Virusform handelt, wird diese Variante auch "Geflügelpest" genannt. Weitere Fälle wurden am Dienstag auch vom Bodensee gemeldet. Mehrere verdächtige Proben toter Reiherenten aus der Nähe von Konstanz, waren positiv auf Vogelgrippe getestet worden und wurden daraufhin zum Nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) gesandt. Nach Angaben des Agrarministeriums in Stuttgart wird nun geklärt, um welche Form des Virus es sich handelt. Das Ergebnis liegt voraussichtlich am Mittwoch vor.



Bisher keine H5N8-Infektionen beim Menschen

Das Vogelgrippe-Virus H5N8 kann in unterschiedlich gefährlicher Form auftreten. Ein hoch pathogenes Influenzavirus H5N8 wurde nach Auskunft des FLI erstmals Anfang 2014 in Südkorea bei Geflügel und Wildvögeln nachgewiesen. Dort habe es diverse Ausbrüche gegeben, mehrere Millionen Vögel seien sicherheitshalber getötet worden. Im Zuge der Ausbrüche seien infizierte Wildenten entdeckt worden, die aber weniger stark erkranken. Das Virus tauchte auch in China und Japan auf. Seit November 2014 wurden solche H5N8-Viren in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt. Schon früher waren H5N8-Viren entdeckt worden, etwa 1983 in Irland.

