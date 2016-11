Regine Hildebrandt ist vor 15 Jahren, am 26. November 2001, an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Sie war Brandenburgs erste Sozialministerin und als "Mutter Courage des Ostens" weit über das Land hinaus populär. Vielen bleibt ihre unverblümte Art und ihr Gerechtigkeitssinnn unvergessen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte Hildebrandt in einer Mitteilung der Staatskanzlei. "Sie war im besten Sinne des Wortes populär, ohne je populistisch zu agieren", schreibt Woidke. "Sie hat den Menschen die ungeschminkte Wahrheit gesagt und sie zugleich zu eigenem Handeln aufgerüttelt. So gab sie Orientierung, Halt und Identität in einer Zeit, als sich Gewissheiten täglich in Luft auflösten."

Die promovierte Biologin arbeitete lange in der Arzneimittelforschung mit Schwerpunkt Diabetes. 1989 trat sie in die neu gegründete Sozialdemokratischen Partei der DDR (SDP) ein, die sich später mit der SPD vereinigte. Von 1990 bis 1999 war sie Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg. Während dieser Zeit erkrankte sie 1996 an Krebs. Noch fünf Tage vor ihrem Tod wurde sie nach Angaben ihrer Webseite bei einem SPD-Parteitag mit den meisten Stimmen in den Vorstand gewählt.

Ihr zu Ehren vergibt die SPD seit 2002 den "Regine-Hildebrandt-Preis der deutschen Sozialdemokratie" an Menschen, die sich für die innere Einheit Deutschlands, gegen Rechtsextremismus und für soziale Gerechtigkeit einsetzen.