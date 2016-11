Weihnachtsmarkt-Saison gestartet - Hier geht's zum Glühweinglück

21.11.16 | 17:24 Uhr

Glühwein bei frühlingshaften Temperaturen: In Berlin und Potsdam sind am Montag die großen Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Auch in diesem Jahr ist mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.



In Berlin und Brandenburg sind am Montag die großen Weihnachtsmärkte in die neue Saison gestartet. In der Hauptstadt wurden bei milden Temperaturen auf dem Alexanderplatz, am Gendarmenmarkt und vor dem Schloss Charlottenburg die ersten Glühweine ausgeschenkt, einige kleinere Märkte wie der Spandauer Weihnachtsmarkt oder der Adventsmarkt in der Domäne Dahlem ziehen im Laufe der Woche nach. Einen genauen Zeitplan bietet der Weihnachtsmarktplaner Berlin des Stadtportals Berlin Online. Insgesamt gibt es mehr als 100 Weihnachtsmärkte in Berlin, manche nennen sich Ökomärkte, andere sind speziell für Kinder oder versprechen besondere Essensangebote.

"Blauer Lichterglanz" in Potsdam

In der Potsdamer Innenstadt wurde am Montag der traditionelle Weihnachtsmarkt unter dem Motto "Blauer Lichterglanz" eröffnet. Am Luisenplatz ist eine Eisbahn für Schlittschuhfahrer aufgebaut. Am 10. und 11. Dezember findet im Holländischen Viertel das Sinterklaasfest mit vielen niederländischen Spezialitäten statt. Der Weihnachtsmarkt in Brandenburg an der Havel beginnt ebenso wie der Weihnachtsmarkt der 1:000 Sterne in Cottbus am Mittwoch, der Frankfurter Weihnachtsmarkt mit Kirmes am Wochenende.



Polizei hält sich zu Sicherheitsmaßnahmen bedeckt

Auch in diesem Jahr gelten für die Weihnachtsmärkte wieder verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Schon in der vergangenen Saison wurden nach den Terroranschlägen von Paris die Maßnahmen hochgefahren: Es wurden mehr Wachleute eingesetzt, Taschen kontrolliert, die Polizei schickte zusätzliche Streifen. Wie die Maßnahmen in dieser Saison konkret aussehen werden, dazu wollte sich die Polizei allerdings nicht äußern.

Die Schausteller gehen aber davon aus, dass die Polizei wieder verstärkt präsent sein wird. Am Gendarmenmarkt ist das Mitbringen von Koffern, Trollis und großen Rucksäcken wie im vergangenen Jahr verboten. An der Gedächtniskirche wird ein Infomobil der Ordnungshüter platziert. Budenbetreiber wurden aufgefordert, abgestellte Gepäckstücke und ähnliches zu melden. Mit weniger Besuchern wegen einer möglichen Terror-Gefahr rechnen die Veranstalter aber nicht. Die Weihnachtsmarkt-Saison endet übrigens nicht zwingend mit den Festtagen: An der Gedächtniskirche, am Potsdamer Platz und im Sony-Center ist erst am Neujahrstag Feierabend.