Mahlsdorfer Tanne steht in der City-West - Der Weihnachtsbaum steht - und wo ist der Schnee?

09.11.16 | 16:31 Uhr

Er steht und sieht besser aus als viele seiner Vorgänger: Seit Mittwoch schmückt eine 25-Meter-hohe Mahlsdorfer Prachttanne den Berliner Breitscheidplatz. Auf Schnee kann der Weihnachtsbaum in den nächsten Tagen allerdings nicht hoffen - zumindest nicht in Berlin.

So manche Tannenbäume an der Berliner Gedächtniskirche waren Pannenbäume. Seit Mittwoch kann dort der Weihnachtsbaum des Jahrgangs 2016 begutachtet werden. Er ist 25 Meter hoch und wurde ohne Zwischenfälle mit einem Kran aufgestellt. Am Dienstag war die 39 Jahre alte Douglasie, eine ursprünglich amerikanische Nadelbaumart, in einem Garten in Mahlsdorf gefällt worden.

Tanne mit Familiengeschichte

Baum-Spender Dirk Brehmer ist genauso alt wie das Prachtstück: "Der Baum wurde anlässlich meiner Geburt, so wurde es in der Familie überliefert, im Spätsommer 1977 gepflanzt", erzählt der Mahlsdorfer am Dienstag dem rbb. Dass der Baum nun den Breitscheidplatz schmücken wird, hätte man sich nie träumen lassen. "Aber das macht uns natürlich auch stolz."

Von Mahlsdorf an den Kurfürstendamm: Die Prachttanne hat ihren Platz gefunden

Ingo Preuß fällt und fährt seit über 20 Jahren die Weihnachtsbäume für den Markt am Ku'damm. Aber selten hatte er Exemplare mit sechs Metern Umfang. "Er ist sehr voluminös, denn ich hab noch nie so einen breiten Baum gefahren", berichtet der Schwertransportfahrer.

Noch eine Tanne aus Mahlsdorf für den Alex

Um den traditionellen Weihnachtsbaum vor der Gedächtniskirche am Kurfürstendamm gab es in der Vergangenheit mehrfach Ärger. Ein paar Tonnen zu schwer, ein paar Meter zu lang oder sehr unansehnlich: So einige Tannenbäume an der Gedächtniskirche hatten Negativ-Schlagzeilen gemacht. Im Jahr 2000 war eine Fichte aus Bayern so unansehnlich, dass sie an Elefanten verfüttert wurde - und "bayerische Provokation" getauft wurde. Ein anderes Exemplar zerbrach schon beim Transport. 2010 stand schließlich ein aufblasbarer Plastikbaum auf dem Platz vor der Gedächtniskirche. Ein Nadelbaum konnte damals aus Platzgründen nicht aufgebaut werden.

In diesem Jahr sind die Bäume aus Mahlsdorf im Berliner Stadtgebiet jedenfalls prominent vertreten: Auch der Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz wird mit einer Colorado-Tanne aus Mahlsdorf geschmückt. Der Baum kam als Setzling aus dem Erzgebirge, erzählt Baum-Spender Dietmar Weiß. Auch hier sei man stolz, dass der Baum bald den Markt schmückt und dort ein schönes Ende findet.

Kein Schnee in Sicht

Die Weihnachtsbäume stehen, aber was ist denn nun mit dem Schnee? Der lässt auf sich warten. Die letzten Tiefdruckgebiete, die die Flocken hätten bringen sollen, haben es nicht bis nach Berlin und Brandenburg geschafft, berichtet Oliver Klein vom Wetterdienst MeteoGroup rbb|24. Es bleibt zwar in den nächsten Tagen kalt und es kann auch schon mal glatt werden. Aber wenn feuchtes runter kommt, dann nur in Form von Regen. Zwischendurch wird es auch mal Sonnenschein geben. Höchstens im südlichen Brandenburg könne es möglich sein, dass es dort in den nächsten Tagen flockt. Vor allem in der Lausitz und im Elster- sowie im Neiße-Kreis, so Klein.

Ein Weihnachtsbaum schwebt über den Breitscheidplatz