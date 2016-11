Erstmals ist ein Medikament auf dem deutschen Markt, das vorbeugend gegen eine HIV-Infektion genommen werden kann: Die "Prep" könnte den Kampf gegen HIV und AIDS weiter voranbringen, sagt Heiko Jessen, der eine Schwerpunktpraxis in Schöneberg betreibt.

Dr. Heiko Jessen: Ich bin ein radikaler Befürworter, weil ich wirklich glaube, dass man viel Leid verhindern kann, wenn man so etwas in die erfahrenen Hände von Infektiologinnen und Infektiologen legt.

Absolut. Wenn man das für bestimmte Zielgruppen bewirbt, könnte man die Infektionsrate - die in Deutschland zwar auf einem niedrigen Niveau liegt, aber dennoch seit Jahren steigend ist - deutlich beeinflussen.

Ja. In Europa machen das bereits zwei Länder: Frankreich und Norwegen. Das ist eine Grundsatzentscheidung: Es gibt Präparate wie bei Hepatitis C, die kosten pro Monat 25.000 Euro. Eine klassische HIV-Therapie kostet das Doppelte wie die Prep – 1.500 bis 2.000 Euro im Monat. Eine HIV-Infektion in Deutschland kostet im Moment 600.000 Euro im Durchschnitt für ein ganzes Leben. Und es wird nicht lange dauern, dann werden wir uns den USA annähern, die sind bei über einer Million.

Bei manchen kann man schon fast voraussagen, dass die innerhalb des nächsten halben Jahres mit einer HIV-Infektion vor mir sitzen. Deswegen bin ich so frustriert, wenn ich weiß: Es gibt die Prep, und ich kann sie ihnen zwar verschreiben, aber die meisten können sie nicht bezahlen.

Das Argument, man könne doch Kondome nehmen, weil die viel billiger seien, ist richtig, aber das tun viele eben nicht. Es ist ja nicht relevant, was man theoretisch tun könnte. Wir müssen uns doch an die Realitäten halten. Menschen essen zu viel, sterben an Herzkreislauferkrankungen oder Diabetes, rauchen zu viel – da könnte man auch sagen: Wenn der nicht geraucht hätte, dann hätte er keinen Lungenkrebs gekriegt.

Wir müssen unsere Prävention der Realität anpassen. Fakt ist, dass zunehmend Menschen ohne Kondom Sex haben. Man schätzt, dass in Berlin in der Szene sieben von zehn schnellen Kontakten ohne Kondom ablaufen. Das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall mehr geworden.