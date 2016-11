Wetter in Berlin und Brandenburg - Frostfrei, dafür regenreich

15.11.16 | 15:43 Uhr

Kaum etwas ist so unberechenbar wie das Wetter - und so haben sich die letzten Prognosen zu frostigen und glatten Straßen nicht bestätigt. Statt Kälte erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg jetzt so richtiges Matschwetter.



Kein Rutschen, kein Kratzen - entgegen bisheriger Wetterprognosen bleiben die kommenden Nächte in Berlin und Brandenburg voraussichtlich frostfrei. Die Frostperiode sei nun erst einmal vorbei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Potsdam mit.

Mehr zum Wetter Wetter – Wetterkarte Aktuelle Wetterdaten, Wetterkarte und die Aussichten für sieben Tage für Berlin und Brandenburg.



Statt Frost soll es in den kommenden Tagen immer wieder Regen geben. Die Höchsttemperaturen erreichen in Brandenburg und Berlin demnach bis zu zehn Grad. So sorge ein Tiefausläufer für wechselhaftes Wetter in der Region. Voraussichtlich bis Mittwochabend, so der Wetterdienst, müssten wohl keine Wetterwarnungen nötig sein.



Nach einem stark bewölkten und regnerischen Dienstag sollen die Niederschläge in der Nacht zu Mittwoch allmählich abklingen. Von der Prignitz bis zur Uckermark könnten sich vorübergehend auch ein paar Wolkenlücken ergeben. Im Süden der Region hingegen bleibt es demnach stark bewölkt und über längere Zeit regnerisch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlicher bis südwestlicher Richtung.

Glättewarnung aufgehoben