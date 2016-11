Das Ordnungsamt Mitte und die Polizei haben am Donnerstag mehrere unerlaubte Lager von Campern im Berliner Tiergarten geräumt. Insgesamt waren es zwölf Zelte, bewohnt von einem Dutzend Osteuropäer mittleren Alters, die nach Auskunft des Bezirksbürgermeisters Stephan von Dassel (Grüne) schon länger als Obdachlose in Berlin leben. Die Beamten haben bei der Räumung etwa 25 Quadratmeter Müll entsorgt. Dinge von Wert wurden sichergestellt und können von den Besitzern, die bei der Räumung nicht anwesend waren, beim Ordnungsamt im Rathaus Mitte abgeholt werden.

Stephan von Dassel hat die Räumung im Tiergarten begleitet und beschreibt die Lebensbedingungen in den Zeltlagern als "bemitleidenswert", die hygienischen Zustände als "katastrophal". Man könne die Wildcamper aber nicht tolerieren, weil sie zu viel Müll verursachten und im Park Wildenten und Schwäne getötet hätten, um sie zu essen. Außerdem hätten sich die Bewohner der Zeltlager zunehmend aggressiv gegenüber Vertretern des Straßen- und Grünflächenamtes verhalten.

Im Tiergarten wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Zeltlager von Wildcampern geräumt. Doch in den meisten Fällen kehrten die Bewohner schon nach wenigen Tagen zurück. Das Übernachten im öffentlichen Raum ist zwar generell nicht verboten – in Grünanlagen aber schon.

Die Bewohner der geräumten Zeltlager weigerten sich, in Notunterkünfte überzusiedeln, sagte Stephan von Dassel rbb|24. Der Bezirksbürgermeister befürchtet deswegen, dass sie schon bald wieder ihre Zelte an einer anderen Stelle des Tiergartens aufschlagen könnten.