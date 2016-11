Interview | Forscherin Berit Michler - Der Waschbär neigt zur Verstädterung

17.11.16 | 11:32 Uhr

Manchmal hocken sie einfach im Baum und gucken: Schon lange leben Waschbären in Berliner Vorgärten und Hinterhöfen - und sind trotzdem noch reichlich exotisch. Die Forscherin Berit Michler spricht über Fotofallen, Komposthaufen und die seltsamen Pelzwesen.

rbb|24: Frau Michler, Sie forschen seit Jahren im Projekt "Waschbär" im Müritz-Nationalpark. Gibt es derzeit Untersuchungen zu den Waschbären in Berlin?

Bislang noch nicht, aber vor kurzem hat eine Untersuchung begonnen, die mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Verbindung steht. Dabei wurden Tiere im Raum Berlin mit Sendern ausgestattet, die nun telemetrisch erfasst werden, um Aufschluss über das Raumverhalten zu bekommen und nahrungsökologische Untersuchungen durchführen zu können. Um eine Tierart einschätzen zu können – und das wird ja oft gefordert, diese Tiere zu 'managen' – muss man möglichst viel über sie wissen, das heißt, wie sich die Art verhält und welche Auswirkungen sie auf den Lebensraum hat.

Warum untersucht man die Waschbären in der Großstadt?

Gerade der Kontakt zwischen Mensch und Wildtier ist eigentlich nur in der Großstadt gegeben, es sei denn, man ist Jäger und hat gerade einen Waschbären vor dem Hochsitz. Die Tiere kommen vermehrt mit Menschen in Kontakt und meist bleiben dann Probleme auch nicht aus. Da ist es natürlich wichtig, die Biologie dieser Tierart auch in der Stadt zu erforschen. Der Waschbär ist die Tierart, die am meisten zur Verstädterung neigt, weil er von seinen Eigenschaften her so anpassungsfähig ist, dass er die Stadt als Lebensraum unglaublich gut für sich nutzen kann. Durch diesen vermehrten Kontakt wollen die Leute natürlich auch wissen, ist der Waschbär gefährlich, was macht der hier, was frisst der, überträgt er Krankheiten? Daher ist die Untersuchung in der Stadt auch ganz wichtig, weil der Waschbär sich dort völlig anders verhält und auch andere Sachen frisst, als im Naturraum.

Werden die Tiere auch gezählt?

Das kann man mithilfe der Sender nicht machen, da man ja nur einzelne Tiere damit ausstattet. Das Zählen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Man kann das aber ganz gut anhand von Futterstationen mit Fotofallen festhalten. Dann muss man die Tiere aber auch fangen und markieren, denn Waschbären kann man auf den ersten Blick nicht so einfach auseinander halten. Man beobachtet die Tiere also immer wieder über einen langen Zeitraum mithilfe der Fotofallen und schaut dann, wie oft sie vorkommen. Daraus lässt sich hochrechnen, wie viele Tiere ungefähr im Gebiet sind. In der Stadt sind die Waschbären jedoch etwas steter, da bleiben sie eher an einem Fleck als in der Natur.

Gehören Waschbären überhaupt in die Stadt?

Das sind Dinge, die wir zum Glück gar nicht entscheiden können, denn die Tiere machen es einfach. Das ist ja nicht nur beim Waschbären der Fall, sondern bei ganz vielen Wildtieren. Für die Tiere ist es energetisch absolut sinnvoll, sich in der Stadt breit zu machen, weil sie da alles abgreifen können, was an Nahrung vorhanden ist. Wir könnten das auf kleinem Raum verhindern, indem wir uns angepasst verhalten, wenn wir das nicht wollen. Aber von der Tendenz her ist das ein völlig natürliches Verhalten, dass die Tiere in die Stadt kommen.

Zur Person Die Waschbären-Expertin und Diplom-Biologin Berit Michler leitet zusammen mit ihrem Mann seit zehn Jahren das Forschungsprojekt "Waschbär" im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern. An der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) wertet sie derzeit die dort gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen ihrer Doktorarbeit aus.

Wie verhalte ich mich, wenn sich ein Waschbär in meinem Garten oder auf dem Dachboden eingenistet hat?

Ob das ein Problem ist oder nicht, hängt natürlich immer von der Person ab. Was kann man tolerieren? Viele finden das einfach spannend und nehmen es in Kauf, wenn der Waschbär vielleicht ein bisschen im Obstbaum wütet oder irgendwo im alten Schuppen schläft. Ein Problem wird es dann, wenn zum Beispiel eine Waschbär-Fähe mit ihren Jungen im Dachboden einzieht und sie dort großzieht. Die Familie bleibt dann sehr lange am Wurfplatz. Das bedeutet Kot und Urin – und das kann natürlich Schäden verursachen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich von Wildtieren im eigenen Garten zu 'befreien' – da muss man einfach sehr individuell schauen, wo das Problem liegt. Wenn Garten und Haus attraktiv sind für Wildtiere, sprich, ich füttere meine Haustiere draußen oder es liegt viel auf dem Komposthaufen rum oder ich habe Bäume, die schön nah am Haus stehen, sodass der Waschbär dort gut hochklettern kann, dann werden die auch immer kommen. Dann muss man dann eben sehen, dass man das unattraktiv gestaltet, also vielleicht den Müll erst dann rausstellt, wenn die Müllabfuhr wirklich kommt. Das geht beim Waschbären so einfach, wie bei keiner anderen Wildart.

Hat man bei so viel Waschbär im Beruf eigentlich noch Lust auf Waschbären in der Freizeit?

Das Thema Waschbär ist so ein fester Bestandteil meines Lebens, wie zum Beispiel in meiner Doktorarbeit, dass er allgegenwärtig ist. Die Freizeitgestaltung ist daher nicht die primäre Frage in meinem Leben (lacht). Es ist auch nicht so, dass ich keine Lust mehr habe, mit meinen beiden Kindern in den Zoo zu gehen, weil ich Tiere nicht mehr sehen kann. Ich versuche, die Faszination für Tiere an unsere Kinder weiterzugeben. Sie waren auch bei der Telemetrie im Wald oft dabei – die wissen also schon sehr viel darüber und finden das auch gut.