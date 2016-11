Wölfe, die jede Furcht vor Menschen verloren haben und sich nicht durch Spezialzäune an Viehweiden abschrecken lassen, können in Brandenburg geschossen werden. Darauf wies Brandenburgs Agrarminister Vogelsänger (SPD) am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags hin. Wichtig sei aber eine konkrete Einzelfallprüfung in den Landkreisen, die im Wolfsmanagementplan vorgesehen ist. Vogelsänger sagte im Landwirtschaftsausschuss, ein absoluter Schutz vor Wölfen sei nicht möglich, denn es handele sich um Raubtiere. Ein konfliktfreies Zusammenleben mit den Tieren werde es nicht geben. Er warnte aber vor Hysterie.

Auch Wildschweine können für Menschen ungemütlich werden: Sie zerstören Deichanlagen entlang von Oder und Neisse und haben so laut Vogelsänger einen Schaden von 300.000 Euro angerichtet. Deshalb sollen jetzt mehr Wildschweine in allen ostbrandenburgischen Landkreisen erlegt werden – vor allem Bachen, also weibliche Wildschweine. Jägern in den östlichen Landkreisen winkt eine Abschussprämie von 20 Euro pro Wildschwein. Und durch spezielle Elektrozäune und zusätzliche Drückjagden soll der Bestand in Nationalpark Unteres Odertal in der Uckermark dezimiert werden.