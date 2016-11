Randalierer in Wriezen

Zerstörte Geldautomaten, demolierte Scheiben, umgekippte Kontoauszugsdrucker: In der Wriezener Sparkasse im Landkreis Märkisch-Oderland randaliert schon seit einem Jahr immer wieder ein Mann, der als psychisch krank gilt. Wer hält ihn auf?

Die Sparkasse in Wriezen besuchte der Täter meist nachts. Mit einem spitzen Hammer oder einer Axt drosch er auf Geldautomaten ein, kippte Kontoauszugsdrucker um, demolierte Scheiben. Reinhard Kampmann von der Sparkasse Märkisch-Oderland zeigt sich entsetzt: "Die Zerstörungen sind bisher monatlich passiert. Jetzt ist es so weit, dass sie von der Brutalität her und auch von der Intensität zugenommen haben: Im letzten Moment wurden hier wöchentlich die SB-Teile zerstört", sagt Kampmann. "Dieses Thema können wir nicht einfach verschweigen. Wir sind der Meinung, hier muss eine Reaktion der staatlichen Organe erfolgen."