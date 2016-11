In der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) warten bereits Tausende Wunschzettel von Kindern aus aller Welt auf den Weihnachtsmann. 14.708 Briefe seien schon eingetroffen, teilte die Deutsche Post am Donnerstag in Berlin mit.

Die Briefe beantwortet der Weihnachtsmann jetzt bis Heiligabend zusammen mit 20 Helfern. Jüngere Kinder wünschten sich häufig Bausteine, Longboards, Bücher oder Knete, hieß es. Bei den älteren seien Tablets und Smartphones beliebt. Drei Wunschzettel werden vom Weihnachtsmann prämiert.

Der Weihnachtsmann reiste am Donnerstagvormittag auf einem E-Bike mit Anhänger zu seinem Dienst an. Jedes Jahr benutzt er ein anderes Fahrzeug, in der Vergangenheit waren es eine Kutsche oder ein Elektrotransporter.