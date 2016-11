Pendler auf der Regionalbahnstrecke von und nach Frankfurt (Oder) müssen sich von Freitag an auf erhebliche Komplikationen einstellen. Zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner fahren zehn Tage lang keine Züge der RE1, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Grund seien Bauarbeiten am Berliner Ostkreuz.

Pendler auf dem Weg von und nach Frankfurt (Oder) müssen ab 22 Uhr am Freitagabend zwischen Ostkreuz und Erkner in die S-Bahn umsteigen. Dadurch verlängere sich die Fahrzeit nicht unerheblich. Nachts will die Bahn Busse einsetzen. Die Situation für Pendler verschärft sich den Angaben zufolge insbesondere am 24. November, denn da verkehren zwischen Berlin-Ostbahnhof und Fürstenwalde in der Zeit von 7.00 bis 14.00 Uhr nur noch Busse.