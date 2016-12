Von einem Wolf, der am 14. Dezember auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Rathenow (Havelland) gesichtet worden war, fehlt seit Tagen jede Spur. Das Tier sei seit dem vergangenen Freitag nicht mehr aufgetaucht, sagte Christiane Schröder vom Naturschutzbund Nabu Brandenburg. Sie berief sich dabei auf einen Wildbiologen, der im Auftrag des Landesumweltamts auf Patrouille ist.

Das Wolfsmanagement sieht vor, dass Problemwölfe notfalls auch getötet werden können. Denkbar ist laut Umweltministerium aber auch, dass das Tier, das von einem Truppenübungsgelände in Sachsen-Anhalt gekommen ist, dorthin zurückkehrt: Dort hatte es in der vergangenen Woche eine Übung gegeben, die möglicherweise dazu geführt habt, dass das Tier von dort weggezogen sei, sagte der Sprecher des Umweltministeriums Jens-Uwe Schade zu Wochenbeginn rbb|24. Sollte sich der Wolf jedoch wieder blicken lassen, könnte eine weitere Eskalationsstufe ausgelöst werden.



Schade betonte, dass eine "Entnahme" nicht zwangsläufig eine Tötung des Tieres bedeuten müsse. Auch der Beschuss mit Gummigeschossen oder das Aufstellen von Fallen, um den Wolf zu fangen, sei denkbar. "Bei Wölfen ist der Schutzstatus im Gegensatz zu beispielsweise Bibern sehr hoch", so der Sprecher. Zudem könne man in einem Wohngebiet nicht ohne Weiteres ein Tier jagen.



In Niedersachsen war im Mai der Wolf "Kurti" erschossen worden, weil er sich immer wieder ohne Scheu Menschen genähert hatte. Es war der bisher einzige Fall einer angeordneten Tötung eines Wolfes seit der Wiederansiedlung.