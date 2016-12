Eine Verfolgungsjagd wie im Computerspiel lieferte sich ein 14-Jähriger am Freitagabend mit der Polizei in Reinickendorf. Buchstäblich, denn als die Polizisten den Autofahrer ansprachen, sagte der Junge, er habe das Autofahren am PC gelernt.

Gegen 22:30 Uhr rauschte ein Chevrolet viel zu schnell an einem zivilen Polizeifahrzeug in der Berliner Straße vorbei. Als die Polizisten dem Fahrer an der Kreuzung Waidmannsluster Damm signalisierten anzuhalten, trat dieser stattdessen auf das Gaspedal.

Bei der anschließenden Verfolgungsjagd missachtete er unter anderem eine rote Ampel und fuhr zu schnell. Die Polizisten forderten Verstärkung an und schafften es schließlich, mit Hilfe von insgesamt sieben Fahrzeugen den Chevrolet in der Berliner Straße in Wilmersdorf zu stoppen. Im Auto saßen drei Jugendliche - der 14-jährige Fahrer, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger.



Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Chevrolet der Mutter des Fahrers gehört. Die Eltern holten ihren Sohn und das Auto bei der Polizeiwache ab. Dabei gaben sie an, nicht bemerkt zu haben, dass der Teenager den Wagen genommen hatte. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.