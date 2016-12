Zehn Hunde, neun Katzen und ein Nymphensittich sind seit Beginn der Weihnachtstage in der Tiersammelstelle des Tierheims Berlin aufgenommen worden. Allein an Heiligabend seien in diesem Jahr vier Fundhunde in die Tiersammelstelle gekommen, teilte der Tierschutzverein am Dienstag mit.



2015 waren es acht, 2014 waren es 13 Tiere. Erfreulich sei, dass die meisten der Fundtiere inzwischen wieder von ihren Besitzern abgeholt wurden.