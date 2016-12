Beim Weihnachtspostamt in Himmelpfort haben sich wieder zigtausende Wunschzettel von Kindern aus aller Welt eingefunden. Ausgezeichnet für besonders kreative Einsendungen wurden aber vor allem Kinder aus Berlin und Brandenburg.

In Deutschlands größter Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort (Oberhavel) sind bislang 253.000 Wunschzettel und Briefe an den Weihnachtsmann eingetroffen, darunter 16.000 aus dem Ausland.

Besonders originelle Wünsche seien in diesem Jahr vom Rhein und aus Brandenburg eingegangen, teilte die Deutsche Post am Montag mit. Ein Junge aus Köln wünsche sich einen fliegenden Teppich, den er dem Weihnachtsmann ausleihen würde, wenn sein Schlitten eine Panne hätte. Ein Kind aus Brandenburg wünsche sich einen Weihnachtsbaum, der sich selbst aufstellt und schmückt, damit seine Mutter weniger Mühe hat.

Ausgezeichnet wurde eine Zehnjährige aus Berlin, die bereits zum zweiten Mal in Folge zu den Gewinnern gehört und einen Wunschzettel-Brief in einer Flaschenpost geschickt hat. Sie bastelte eine dreidimensionale Eislandschaft, in der der Weihnachtsmann Pinguinen auf Eisschollen Geschenke bringt. Weitere Preisträgerinnen sind eine Siebenjährige aus Groß Köris (Dahme-Spreewald) und eine Fünfjährige aus Gransee (Oberhavel), die Bilder vom Weihnachtsmann gemalt hätten.