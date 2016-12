In Cottbus ist eine 82-jährige offenbar in ihrer Wohnung getötet worden. Wie der Sprecher der Polizei Cottbus, Lutz Miersch der rbb-Welle Antenne Brandenburg bestätigte, wurde die Polizei am Freitagabend kurz nach 19:30 Uhr zur Inselstraße gerufen, da dort eine leblose Person in ihrer Wohnung gefunden worden war.

Nach den Umständen des Auffindens bestehe der Verdacht, dass die Frau umgebracht wurde. Näheres wollte die Polizei nicht sagen. Seit den Abendstunden laufen umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Die Tatortarbeit der Kriminaltechniker und die rechtmedizinische Untersuchung der Leiche würden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen, sie war für eine Stellungnahme vorerst nicht zu erreichen.

mit Informationen von Jörg Schmidt