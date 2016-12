Die Synagoge in der Berliner Rykestraße in Berlin-Pankow bekommt nach 30 Jahren wieder einen Rabbiner. Einstimmig berufen hat die Repräsentantenversammlung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin Rabbiner Boris Jonis, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte. Die Synagoge in der Rykestraße ist das größte jüdische Gotteshaus der Stadt.

Der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe sprach von einem "längst überfälligem Schritt". In den vergangenen Jahrzehnten konnte sich die Gemeinde eine Besetzung aus finanziellen Gründen nicht leisten. "Durch kluges Haushalten", wie es aus der Gemeinde heißt, sei dies nun möglich.