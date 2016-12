Auf der Autobahn A 115, der Verlängerung der Berliner Avus, ist am Wochenende mit erheblichen Staus zu rechnen. Am Kreuz Zehlendorf wird die Autobahn von Freitagabend (22:00 Uhr) bis voraussichtlich Montagmorgen (05:00 Uhr) komplett gesperrt. Grund sind Abrissarbeiten an der Autobahnbrücke.



Alle Fahrzeuge werden von der A115 abgeleitet und über die B1, Potsdamer Chaussee, an der Baustelle vorbeigeführt. Dazu werden an den Kreuzungen Isolde- bzw. Quantzstraße zweispurige Wendepunkte mit Umleitungsampeln eingerichtet. Außerdem werden so genannte untergeordnete Straßen an der Strecke gesperrt, damit der Verkehr flüssiger rollen kann. Dennoch rechnet die Senatsverwaltung für Verkehr damit, dass es sich ordentlich staut.