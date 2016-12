Binnen weniger Tage ist erneut ein Wolf in Südbrandenburg bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Auto kollidierte am Donnerstag auf einer Landstraße bei Eichow (Spree-Neiße) mit dem weiblichen Tier, wie das Landesamt für Umwelt am Freitag in Potsdam mitteilte. Zuerst hatte die "Lausitzer Rundschau" berichtet. Der Wolf starb noch am Unfallort. Das Tier wurde geborgen und für weitere Untersuchungen zu einem Berliner Institut gebracht.



Bereits am Montag war ein männlicher Wolf auf einer Straße bei Crinitz (Elbe-Elster) bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Zudem war ein Jagdpächter am Dienstag auf einen Wolfskadaver auf einem abgeernteten Acker bei Sergen (Spree-Neiße) gestoßen. Die Todesursache ist noch unklar. Das Tier sollte nach Angaben des Landesamtes obduziert werden. Der Wolf steht in Deutschland unter Artenschutz, in der Lausitz gibt es vergleichsweise große Vorkommen.