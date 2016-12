Das Verbraucherschutzministerium in Brandenburg meldet den zweiten nachgewiesenen Fall von Vogelgrippe im Land. In Potsdam-Mittelmark wurde bei einer verendeten Möwe der Geflügelpesterreger H5N8 entdeckt, teilte eine Sprecherin am Freitag in Potsdam mit. Als Reaktion wurden der bereits eingerichtete Sperrbezirk sowie das Beobachtungsgebiet ausgeweitet.

Bereits vor einer Woche wurde bei Werder/Havel (ebenfalls Potsdam-Mittelmark) eine infizierte Möwe entdeckt. Unter anderem erließ das Ministerium anschließend eine landesweite Stallpflicht für Geflügel.



Aufgrund des neuerlichen Funds dürfen Enten, Gänse oder Hühner den Sperrbezirk 21 Tage und das Beobachtungsgebiet 15 Tage lang nicht verlassen. Zudem werden gewerbsmäßige Bestände in regelmäßigen Abständen klinisch untersucht. Darüber hinaus ist die Jagd auf Federwild verboten. Hunde und Katzen dürfen nicht mehr frei herumlaufen.