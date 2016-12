Eine Vollsperrung am Übergang der A100 zur A113 hat am Dienstagmorgen zu Staus und Verspätungen in Berlin geführt.



Die Strecke war zunächst zwischen Gradestraße und Johannisthaler Chaussee auf allen drei Spuren stadtauswärts gesperrt, weil ein Reisebus Öl verloren hatte. Er hatte sich zuvor die Ölwanne aufgerissen.

Nach der Vollsperrung staute es sich auf mehreren Kilometern. Am Vormittag wurde zunächst eine Spur wieder freigegeben.