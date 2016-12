Polizei will Taschendiebstählen vorbeugen - "Augen auf und Taschen zu"

12.12.16 | 06:00 Uhr

Taschendiebe nutzen das Gedränge in der Vorweihnachtszeit, um Geldbörsen oder Handys zu klauen. Wie man sich schützen kann und wie man sich als Zeuge einer Tat verhält, darüber will die Polizei in einer Kampagne informieren.

Mit Informationsständen, Vorführungen und Streifeneinsätzen in der Hauptstadt wollen die Berliner Polizei und die Bundespolizei in dieser Woche über Maßnahmen gegen Taschendiebstahl informieren. Der erste gemeinsame groß angelegte Einsatz soll von Montag bis Sonntag unter dem Titel "Augen auf und Taschen zu - auch in der Vorweihnachtszeit!" stattfinden, wie die die Polizei Berlin mitteilte. Denn Täter nutzten besonders das Gedränge in der Vorweihnachtszeit, um ihren Opfern Wertsachen aus der Tasche zu ziehen. Deshalb sollen etwa die aus Berliner und Bundespolizei bestehenden Streifen auf Bahnhöfen, in Verkehrsmitteln und auf Weihnachtsmärkten Verhaltenstipps zum Thema Taschendiebstahl geben. Dazu gehöre, wie man sich am besten gegen Diebe schützen könne und wie man als Zeuge einer Straftat vorgehe. Informationsmaterial soll über die verschiedenen Tricks der Diebe aufklären.

Ein Aufkleber auf dem Boden einer Berliner U-Bahnstation warnt vor Taschendieben

Aktionsorte: Hauptbahnhof, Bahnhof Zoo, Alexanderplatz

An mehreren Aktionsstandorten können Interessenten zudem Vorführungen zum Thema Taschendiebstahl ansehen. Dabei werden beispielsweise mögliche Vorgehensweisen der Täter dargestellt. Außerdem will die Polizei Sticker mit Warnungen vor Taschendiebstählen aufkleben und Warnhinweise mithilfe von Schablonen aufsprühen. Zu den Aktionsstandorten gehören unter anderem der Hauptbahnhof, Bahnhof Zoo, Alexanderplatz. Jeder Standort ist an unterschiedlichen Tagen besetzt, in der Regel von etwa 12 bis 19 Uhr.



Bereits in der vergangenen Woche gab es eine Präventions-Aktionswoche unter anderem zum Thema Taschendiebstahl im öffentlichen Personennahverkehr.

Zahl der Taschendiebstähle verdoppelt

Taschendiebstähle in Berlin haben drastisch zugenommen: In den vergangenen zehn Jahren hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt. Wurden der Polizei 2006 knapp 16.000 Taten gemeldet, waren es im Jahr 2015 über 40.000 Fälle. Alle 13 Minuten stiehlt im Schnitt ein Taschendieb also Handy, Geldbörse oder Schmuck und verursacht dabei einen Schaden von durchschnittlich 320 Euro. Alles in allem summiert sich der Schaden durch Taschendiebstähle auf fast 13 Millionen Euro. Zudem gibt es eine beträchtliche Dunkelziffer nicht gemeldeter Taten. Mehr als die Hälfte aller Berliner Taschendiebstähle fanden in öffentlichen Nahverkehrsmitteln wie U- oder S-Bahn statt. Weitere Hotspots der Taschendiebe sind belebte Plätze, beispielsweise der Alexanderplatz oder rund um die Gedächtniskirche. Die Aufklärungsquote bei Taschendiebstählen ist allerdings traditionell sehr gering und lag im Jahr 2015 bei gerade einmal 4,2 Prozent.