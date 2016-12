Nach Feuer-Attacke in Berliner U-Bahnhof - Mutmaßliche Angreifer des Obdachlosen weiter in U-Haft

29.12.16 | 11:06 Uhr

Die Ermittlungen dauern an: Die sieben Männer, die am Weihnachts-Wochenende einen Feuer-Anschlag auf einen Obdachlosen verübt haben sollen, bleiben in Untersuchungshaft. Bisher haben die Tatverdächtigen unterschiedliche Angaben zur Tatbeteiligung gemacht.

Die sieben Tatverdächtigen, die in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag einen Feuer-Anschlag auf einen Obdachlosen verübt haben sollen, bleiben in Untersuchungshaft. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage von rbb|24. Derzeit würden die Männer weiter vernommen, die Ermittlungen liefen weiter, sagt er.

Mehr zum Thema Debatte um Verschärfung des Asylrechts - Abschiebung im Prinzip möglich, aber... Die jungen Männer, die auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße einen Brandanschlag auf einen Obdachlosen verübt haben sollen, stammen aus Syrien und Libyen. Die früher Berliner Ausländerbeauftragte, Barbara John, fordert die Abschiebung straffälliger Asylbewerber. Doch so einfach ist das nicht, erklärt ARD-Rechtsexperte Christoph Kehlbach.

Unterschiedliche Angaben zur Tatbeteiligung

Bisher haben die Verdächtigen unterschiedliche Angaben zur Tatbeteiligung gemacht, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Die jungen Männer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren hätten in den Vernehmungen aber eingeräumt, in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag im U-Bahnhof Schönleinstraße gewesen zu sein, sagte eine Sprecherin. Dies wäre auch schwer abzustreiten gewesen, hieß es. Die Verdächtigen waren von Überwachungskameras gefilmt worden.

Vorwurf: gemeinschaftlich versuchter Mord

Am Dienstag waren Haftbefehle gegen die sieben Verdächtigen ergangen. Damit sitzen die mutmaßlichen Täter nun in Untersuchungshaft. Da ihnen gemeinschaftlicher versuchter Mord vorgeworfen wird, würde ihnen im Falle einer Verurteilung in jedem Fall Gefängnis drohen. Ob es tatsächlich zu einer solchen Anklage kommt, entscheidet sich aber erst, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Möglicherweise wird der Tatvorwurf auch heruntergestuft, oder es stellen sich unterschiedlich große Tatanteile heraus - was bei einer Gruppe von sieben mutmaßlichen Tätern nicht unwahrscheinlich ist.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag sollen die jungen Männer auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße in Berlin-Kreuzberg die Kleidungsstücke eines 37-jährigen Obdachlosen angezündet haben. Sechs der Verdächtigen hatten sich nach dem Angriff der Polizei gestellt. Der siebte wurde nach Polizeiangaben von Zivilfahndern festgenommen.

Sechs der Männer seien in Syrien geboren, einer in Libyen, sagte der stellvertretende Leiter der Polizei-Pressestelle, Thomas Neuendorf, dem rbb. Sie sollen zwischen 2014 und 2016 als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist sein. Zwei Männer seien volljährig. Hauptverdächtiger sei der 21-Jährige. Einige aus der Gruppe seien der Polizei bereits bekannt. Schwerwiegende Delikte sollen aber nicht darunter sein. Die Polizei hatte am Montag Fahndungsbilder und ein Video veröffentlicht, auf denen die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen waren.

In welchen Fällen können straffällig gewordene Ausländer ausgewiesen werden? Unmittelbar nach dem Asylpaket II hat der Bundestag im Februar 2016 ein Gesetz zur Abschiebung straffälliger Ausländer beschlossen. Demnach müssen ausländische Straftäter das Land verlassen, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden - unabhängig davon, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde oder nicht. Das gilt bei Straftaten gegen das Leben, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen die sexuelle Selbstbestimmung und bei Angriffen auf Polizisten. Auch Seriendiebstähle oder Raub können zur Ausweisung führen. Einem Asylbewerber, der wegen einer der genannten Deliktarten zu einer Freiheitsstraße von mindestens einem Jahr verurteilt wurde, kann künftig der Flüchtlingsstatus verweigert werden. Die Ausweisung bedeutet allerdings nicht in jedem Fall, dass Straftäter abgeschoben werden. Häufig nehmen die Herkunftsländer die Flüchtlinge nicht wieder auf. Außerdem gilt: Droht Betroffenen im Herkunftsland eine asylrelevante Verfolgung, Folter oder unmenschliche Behandlung, so darf die Abschiebung nicht durchgeführt werden. Die Betroffenen verlieren dann zwar ihr Aufenthaltsrecht, aber bleiben geduldet in Deutschland.

Grundsätzlich gilt: Wer straffällig wird und nicht ausgewiesen werden kann, muss die Strafe in Deutschland absitzen. Auch nach der Haft können straffällige Ausländer ausgewiesen werden, wenn sie eine Gefahr für die Allgemeinheit sind. (Quelle: Bundesregierung.de, AFP, Pro Asyl)