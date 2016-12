Zwei Tage nach dem Angriff auf einen Obdachlosen auf einem Berliner U-Bahnhof sind alle sieben Tatverdächtigen festgenommen worden. Dass in diesem Fall so schnell nach den Männern mit Fotos gefahndet wurde, begründet die Polizei mit dem Tatbestand.

Sechs Tatverdächtige haben sich nach dem Angriff auf einen Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof der Polizei gestellt. Der siebte wurde von Zivilfahndern festgenommen. Die meisten der 15 bis 21 Jahre alten Männer hätten sich seit Montagabend bei verschiedenen Dienststellen gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Die Polizei hatte am Montag Fahndungsbilder und ein Video veröffentlicht, auf denen die Gesuchten in einer U-Bahn zu sehen waren. "Wenn man die Bilder gesehen hat, hat man auch erkannt, das ist eine sehr, sehr gute Qualität", sagte Neuendorf. Dies habe dazu geführt, dass sich sechs Tatverdächtige gestellt haben. Zunächst hatte es geheißen, alle sieben Verdächtigen hätten sich bei der Polizei gemeldet.

Erst kürzlich hatte in Berlin ein anderer Fall von Gewalt am U-Bahnhof Hermannstraße Schlagzeilen gemacht: Ein Mann hatte unvermittelt einer Frau einen Fußtritt in den Rücken versetzt; sie stürzte eine Treppe herunter und brach sich den Arm. Hier hatte die Polizei erst Wochen später Video-Aufnahmen veröffentlicht; der Täter wurde schnell gefasst. Dass die Aufnahmen der mutmaßlichen Zündler schon einen Tag nach der Tat veröffentlicht wurden, begründet die Polizei mit dem Tatbestand. Hier stand von vorneherein ein versuchtes Tötungsdelikt im Raum, so ein Sprecher.

Doch auch außerhalb von Bahnhöfen kommt es immer wieder zu Übergriffen auf Obdachlose. Erst Mitte Dezember war ein Obdachloser in Berlin-Mitte von Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Ein Mann hatte den 41-Jährigen an der Weidendammer Brücke zunächst nach einer Zigarette gefragt. Plötzlich habe er sein Opfer mit einem Messer bedroht und das Handy sowie Geld gefordert. Zwei Komplizen kamen dem Räuber zu Hilfe und entwendeten zudem einen Beutel, in dem sich der Schlafsack des Obdachlosen befand. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

"Was passiert ist, tut mir sehr leid. Aber aus meiner Sicht häuft sich das nicht", sagte am Samstag Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission, die in der Hauptstadt vielen Menschen auf der Straße hilft. In Berlin haben Tausende Menschen keine Wohnung. Die genaue Zahl ist unbekannt - geschätzt wird sie je nach Quelle und Definition auf 3.000 bis 10.000. Experten gehen von zunehmender Obdach- und Wohnungslosigkeit in der Hauptstadt aus. Die Berliner Kälthilfe bietet in diesem Winter rund 700 Schlafplätze.