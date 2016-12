Ein Unbekannter hatte nach ersten Ermittlungen das Geschäft in der Wichertstraße betreten und sich sofort auf den Angestellten gestürzt. Dabei schlug der Angreifer den Verkäufer und stach ihn - vermutlich mit einem Messer - in den Bauch. Dann ließ sich der Täter den Kasseninhalt aushändigen und flüchtete.

Bei einem Raubüberfall auf einen Spätkauf in Prenzlauer Berg ist in der Nacht zum Montag ein Verkäufer niedergestochen worden. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Mehrfach waren in den vergangenen Wochen die Betreiber von Spätverkaufsstellen Opfer von Gewaltübergriffen. So hatten Bewaffnete in Friedrichshain den Verkäufer in einer Spätverkaufsstelle bedroht, wenige Tage zuvor war eine Verkaufstelle in Prenzlauer Berg ausgeraubt worden.