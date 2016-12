Der Aufbau für die große Silvesterfeier am Brandenburger Tor in Berlin beginnt bereits an Weihnachten. Vom zweiten Weihnachtsfeiertag an (26.12.) rollen Laster mit Bauteilen für die großen Bühnen am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni an. Das teilten die Veranstalter mit.



Im weiteren Verlauf der Woche werden dann zahlreiche Buden und die Absperrgitter rund um das Feiergelände aufgestellt. Die Partymeile öffnet für erste Besuche am 30. Dezember und am Silvestertag ab Mittag.