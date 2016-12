Der Zuschauer Berlin Freitag, 16.12.2016 | 19:12 Uhr

Wenn das tatsächlich ein Angebot ist, um Menschen auf dem Weg zurück in die Gesellschaft zu helfen, damit sie eine eigene Bleibe und vielleicht sogar einen Job finden, dann ist das eine hervorragende Sache und ich wünsche den Initiatoren viel Erfolg. Mir gefällt das auch sehr gut, dass die Deutsche Bahn damit gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, so wie sie es in anderen Bereichen ja auch schon lange tut.