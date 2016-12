Statistik für 2016 - Berlin ist der Hotspot der manipulierten Bankautomaten

12.12.16 | 10:31 Uhr

Etwas über 150 manipulierte Bankautomaten wurden in diesem Jahr bundesweit entdeckt - fast zwei Drittel davon befanden sich in Berlin. Ein Trost: Die Täter können zusehends weniger Schaden anrichten.

108 Geldautomaten haben Kriminelle in diesem Jahr in Berlin manipuliert, um Kartendaten und die PIN von Bankkunden auszulesen - das waren im Bundesvergleich mit Abstand die meisten. Das teilte am Montag Euro Kartensysteme mit, ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen.



Demnach wurden bis Ende November insgesamt 153 sogenannte Skimming-Angriffe auf Automaten in Deutschland registriert: neben denen in Berlin noch 15 in Hamburg, sieben in Nordrhein-Westfalen, sechs in Hessen, vier in Niedersachsen, je drei in Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern, zwei in Schleswig-Holstein sowie ein Fall in Rheinland-Pfalz - und in Brandenburg. In den anderen Bundesländern wurden demnach keine Vorfälle bekannt.

PIN wird über Kameras ausgespäht

Nach Angaben des Bundeskriminalamtes bringen die Täter beim Skimming - Englisch für "abschöpfen" - an Zahlungsgeräten, an Kassen oder an Geldautomaten Lesemedien an. Diese Geräte lesen den Magnetstreifen der Zahlungskarte aus und speichern die Daten. Über Minikameras oder aufgesetzte PIN-Pads wird zudem die PIN-Eingabe aufgezeichnet. Anschließend werden die Daten auf eine Karte mit Magnetstreifen übertragen, die dann in Geschäften oder an Bankautomaten eingesetzt werden kann.

Täter richten immer geringeren Schaden an

Laut Euro Kartensysteme ist der entstandene Schaden in diesem Jahr auf ein "Rekordtief" gesunken. Der Bruttoschaden summiere sich in den elf bisherigen Monaten auf rund 1,6 Millionen Euro. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre steigen die Zahlen im Dezember - wenn überhaupt - kaum noch an. Im Gesamtjahr 2015 wurden 118 Fälle mit einem Schaden von 2,7 Millionen Euro registriert.

Dass die Schadenssumme seit Jahren sinkt, erklären Experten vor allem mit der Einführung moderner EMV-Technik. EMV-Karten sind mit einer Art Mini-Computer ausgestattet: Der Datensatz wird verschlüsselt, die Karte bei Gebrauch auf Echtheit geprüft - und zwar bei jedem Einsatz sowohl am Geldautomaten als auch an der Ladenkasse. Weil sich diese Technik weltweit zunehmend durchsetzt, können gestohlene Kartendaten in immer weniger Staaten missbräuchlich eingesetzt werden.



Zu einem viel größeren Problem hat sich das Thema Diebstahl der Zahlungskarten entwickelt: Fast 11.400 Fälle zählte die Branche von Januar bis einschließlich November in Deutschland, der Bruttoschaden erhöhte sich von 13,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 14,2 Millionen Euro.