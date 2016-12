Kirchen laden zu Gottesdiensten ein - "Gerade jetzt müssen wir Weihnachten feiern"

22.12.16 | 18:58 Uhr

Die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste stehen voraussichtlich unter dem Eindruck des Berliner Anschlags. Sie müssten die Botschaft der Menschenfreundlichkeit verkünden, forderte der evangelische Bischof Dröge. Auch die katholische Kirche will ein Zeichen gegen den Terror setzen.

Die evangelischen und katholischen Weihnachtsgottesdienste in Berlin und Brandenburg werden in diesem Jahr unter dem Eindruck der Ereignisse vom vergangenen Montag stehen. Bei dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche waren zwölf Menschen getötet und fast 50 verletzt worden. Vor diesem Hintergrund sieht der evangelische Bischof Markus Dröge die Kirchen zu Weihnachten vor einer großen Herausforderung. Die Gottesdienste müssten so gestaltet sein, "dass sie die Botschaft der Menschenfreundlichkeit stark machen", sagte Dröge am Mittwoch dem rbb. Das gebe Trost, auch wenn die Trauer nicht gleich verschwinde. Als Beispiel nannte der Bischof den Trauergottesdienst am Dienstagabend. Dort habe er "die Kraft der Gemeinschaft gespürt". Sie sei die Botschaft an die Attentäter: "Ihr werdet das Gegenteil erreichen."



Infos im Netz Gottesdienst suchen - Weihnachten in der Evangelischen Kirche Auf der Website der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz können Sie gezielt nach Weihnachtsgottesdiensten suchen.



Berliner Dom erwartet insgesamt 11.000 Menschen

Aber nicht nur am Breitscheidplatz, auch in vielen anderen Kirchen wird Weihnachten gefeiert. Dröge selbst predigt am Heiligabend in der Marienkirche am Alexanderplatz und im Berliner Dom. Dort sind die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Anschlag massiv erhört worden. Zu Heiligabend werde die Straße vor Berlins größtem Gotteshaus für den Autoverkehr vollständig gesperrt, sagte der Geschäftsführer der Domverwaltung, Lars-Gunnar Ziel, am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Straße am Lustgarten ist damit am 24. Dezember von mittags 13 Uhr bis Mitternacht nur für Fußgänger zugänglich. Der Berliner Dom gehört zu den Wahrzeichen der Hauptstadt und wird täglich von unzähligen Touristen besucht. Zu Heiligabend werden hier insgesamt rund 11.000 Besucher erwartet. Pro Christvesper wird mit bis zu 1.700 Menschen gerechnet, so Ziel.

Christvespern auch in Brandenburg an der Havel und in Sanssouci

Dröges Stellvertreter, Propst Christian Stäblein, lädt am 24. Dezember zu einem Rundfunk-Gottesdienst in die Friedrichstadtkirche am Gendarmenmarkt ein. Die Potsdamer Generalsuperintendentin Heilgard Asmus feiert am 24. Dezember eine Christvesper im Dom zu Brandenburg an der Havel, der Görlitzer Generalsuperintendent Martin Herche predigt in der Görlitzer Peterskirche. Die evangelische Friedenskirche im Potsdamer Park Sanssouci lädt am ersten Feiertag zu einem Gottesdienst ein, der unter anderem von einer Gruppe von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen gestaltet wird. Dort soll das Weihnachtsfest in verschiedenen Sprachen gefeiert werden, auf Deutsch, Englisch, Tigrinya, Arabisch und Persisch.

Infos im Netz Gottesdienst suchen - Weihnachten in der Katholischen Kirche Auch das Bistum Berlin bietet über Weihnachten zahlreiche Gottesdienste an. Eine Aufstellung nach Bezirken und Postleitzahlen finden Sie hier.



Fest der Liebe als Antwort auf Terror und Hass

Auch die katholische Kirche vertraut angesichts des Terrors auf die positive Botschaft der Weihnachtsgeschichte. "Gerade jetzt müssen wir Weihnachten feiern", sagte der Berliner Erzbischof Heiner Koch der Tageszeitung "Die Welt". Das Fest sei ein Ausdruck der Liebe, die man anderen Menschen schenke. "Es wäre völlig kontraproduktiv und dem Wunsch der Terroristen entsprechend, wenn wir diese Geste des Freudeschenkens und des Liebens nicht setzen würden", so der katholische Erzbischof, der an Heiligabend die Krippenandacht in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale feiert. An den Weihnachtstagen finden in dem katholischen Gotteshaus wie gewohnt mehrere Heilige Messen statt.

Die etwas kitschige Formulierung vom Fest der Liebe sei "die einzige Antwort auf Hass und Terror", schreibt der katholische Weihbischof Matthias Heinrich in einem Gastbeitrag für die "B.Z.". Als Fest der Liebe müsse Weihnachten auch für Nichtchristen und Atheisten "das Fest des Friedens bleiben", betonte der Weihbischof. "Selbst wenn in Syrien, in der Ukraine und an anderen Orten Krieg und Terror herrschen, auch wenn der Terror uns hier in Berlin erreicht hat."



Feiern mit Flüchtlingen und armen Menschen

Um ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen, feiert Erzbischof Koch am Sonntag mit 350 Flüchtlingen und armen Berlinern Weihnachten. Er kommt zu einem Festmahl in die Kantine der Deutschen Bahn in Berlin-Mitte, wie die christliche Gemeinschaft Sant'Egidio am Donnerstag mitteilte. Sie hat dorthin Menschen eingeladen, die sie regelmäßig begleitet. Es sind Kinder aus Neukölln und ihre Familien sowie ältere Menschen und Flüchtlinge. Die Gemeinschaft will nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt damit auch für das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen werben.



Die Caritas öffnet an Heiligabend in Frankfurt (Oder) wieder ihre Türen für alleinstehende, mittellose und heimatsuchende Menschen. Die Weihnachtsfeier beginnt um 14.30 Uhr im

Saal des Caritashauses (Leipziger Straße 39), wie der Caritasverband für das Erzbistum Berlin ankündigte. Mehrere Chöre sorgen für eine festliche Stimmung. Das Angebot gibt es bereits zum 15. Mal. Laut Caritas nehmen jährlich bis zu 150 Menschen daran teil. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Anmeldebögen liegen im Frankfurter CARIsatt-Laden (Leipziger Straße 39) aus.