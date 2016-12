Stau-Prognose des ADAC - "Die ganz große Reisewelle kommt am Freitag"

22.12.16 | 18:57 Uhr

Bereits in den vergangenen Tagen herrschte auf den Straßen reger Weihnachtsverkehr, doch die eigentliche Reisewelle kommt erst am Freitag auf uns zu. So sagt es ADAC-Sprecher Johannes Boos voraus - und hat zugleich ein paar wichtige Tipps für den Stau parat.



Mit Beginn der Weihnachtsferien an diesem Freitag erwartet der ADAC die erste große Reisewelle dieses Winters. "Weiträumig umfahren bringt an diesem Weihnachtswochenende recht wenig, weil eigentlich alle großen Fernstraßen entsprechend überlastet sind", sagte Johannes Boos vom ADAC München am Donnerstag dem rbb. Das betreffe alle großen Autobahnen, so zum Beispiel die A9 in Richtung Halle, Leipzig, Nürnberg und München, die A2 in Richtung Hannover und Dortmund oder die A24 in Richtung Hamburg.

Staus werden laut ADAC bis 21 Uhr andauern

"Die ganz große Reisewelle kommt am Freitag, so um 14, 15 Uhr, wenn alle Bundesländer in den Ferien sind", sagte Boos dem rbb-Radio Antenne Brandenburg. Hinzu komme dann, wie immer am Freitag, noch der normale Berufsverkehr. Bis gegen 21 Uhr werde es auf allen Fernverkehrsstraßen sehr dicht sein, erläuterte der Verkehrsexperte. Anschließend könne man "dem Stau hinterher fahren" - das sei aber nur für die eine Option, "die das Fahren in der Dunkelheit kennen und mögen".

Auto

Nahverkehr

Blitzer × bwd cnt fwd Freier Verkehr Staugefahr Stau Sperrung Stand: {{time}} Uhr – in Kooperation mit der VMZ Berlin. Daten nur für Berlin.

U-Bahn U 7 U 7 Kein Halt am Bahnhof Zitadelle in Richtung Rudow. Fahrgäste aus Richtung Rathaus Spandau fahren bis Haselhorst und von dort zurück. Fahrgäste ab Zitadelle Richtung Rudow fahren bis Altstadt Spandau und steigen dort um. (Bis 10.02.2017) S-Bahn S 2 S 2 Bis 23.12., 1:30 Uhr, sowie vom 2.1.17 bis 6.1.17, 1:30 Uhr, entfallen jeweils von 22 Uhr bis Betriebsschluss die Züge zwischen Blankenburg und Karow. Es fahren Busse. S 3 S 3 Die Züge halten bis Ende August 2017 wegen Brückenbauarbeiten nicht in Rummelsburg. Regionalbahn RE 1 RE 1 Bis 23.12., 13 Uhr, fallen die meisten Züge von bzw. nach Brandenburg / Havel zwischen Berlin Friedrichstraße und Erkner aus. Sie können als Ersatz die jeweils eine halbe Stunde früher oder später fahrenden Züge nutzen oder auf die S-Bahn ausweichen. Außerdem fahren zahlreiche Züge von Frankfurt (Oder) nach Berlin bis zu 9 Minuten früher ab. RE 5 RE 5 Bis 9. Dezember 2017 fahren zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Elsterwerda Busse. Die Busse der Linie A verkehren im 2-Stunden-Takt zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Elsterwerda ohne Halt in Drahnsdorf und Walddrehna. Die Busse der Linie B verkehren im 2-Stunden-Takt zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Doberlug-Kirchhain. Bitte beachten Sie, dass die Busse bis auf Weiteres an der Haltestelle Drahnsdorf, Wendeschleife (nahe Bf, hinter der Baustelle) halten. Zudem verkehren von Montag bis Freitag in den Morgen- und Nachmittagsstunden vereinzelt Direktbusse zwischen Berlin Südkreuz/Berlin-Schönefeld Flughafen und Luckau-Uckro nur mit Unterwegshalt am Busbahnhof Luckau.

Radioeins Blitzer Meldungen

Alle Verkehrsinfos aus der Region Alle Meldungen zum Nahverkehr Alle Blitzer

Ein heißes Getränk, Obst, Kekse und eine warme Decke

In jedem Fall sollten Weihnachtsurlauber die wichtigsten Dinge mit an Bord haben, dazu zählten der Verbandskasten, das Warndreieck und die Warnweste, sagte Boos. "Diese Dinge dürfen natürlich nicht unter einem Berg von Gepäck versteckt sein, sondern das muss griffbereit sein." Für den Fall, dass man in einen längeren Stau gerät, sollten Autofahrer auch Heißgetränke und kleinere Snacks mit dabei haben. Kekse und Obst würden sich dafür anbieten, sagte der ADAC-Sprecher, ebenso eine warme Decke - das gelte vor allem dann, wenn man Kinder dabei habe.

Im Stau möglichst immer "versetzt" fahren

Auch für das Fahren im Stau hat Boos einen Tipp parat: Um den vor einem liegenden Verkehr möglichst weit einsehen zu können, sei es wichtig "versetzt zu fahren". In Baustellen-Bereichen, wo die Geschwindigkeit ohnehin reduziert sei, solle man auch auf das Überholen verzichten, "damit nichts passiert und wir alle pünktlich ans Ziel kommen".