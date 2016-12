Wie schön wäre es, wieder einmal weiße Weihnachten zu haben, doch eine Woche vor dem großen Fest ist es für eine konkrete Wetter-Vorhersage noch zu früh. "Es ist immer noch recht knifflig, das Wetter an Weihnachten vorherzusagen", sagt Frederik Raff, Meteorologe bei der Meteo Group in Berlin. Immerhin: Die Chancen auf Schnee an Heiligabend seien in den vergangenen Tagen weiter gestiegen und lägen jetzt bei 20 Prozent, so Raff im Gespräch mit rbb|24.