Statements in sozialen Netzwerken - Berlin gelassen nach dem Anschlag am Breitscheidplatz

21.12.16 | 15:04 Uhr

Zwölf Menschen starben am Montag, als ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt raste. Doch Berlin wirkt so, als sei es nur kurz gestolpert - weiter geht's. Entsprechende Posts zur Gelassenheit der Stadt bekommen zehntausende Likes. Von Anke Fink



Erstmals gab es in der Stadt einen mutmaßlichen Terroranschlag mit zwölf Toten und dutzenden Verletzten - und Berlin bleibt irgendwie gelassen. Natürlich geht den Berlinern der Anschlag nah. Sie schreiben sich ins Kondolenzbuch, legen Blumen am Breitscheidplatz nieder, zünden Kerzen an und gedenken der Oper. Aber das Leben geht weiter - so wirkt es zumindest. "Spiegel Online" hat dieser Atmosphäre eine ganze Reportage gewidmet. Dort heißt es: "Wo sich die Amerikaner bei Katastrophen und Terror gemeinschaftlich aufbäumen und die Franzosen sich ihres republikanischen Stolzes versichern, indem sie die 'Marseillaise' besonders laut singen, da reagieren die Berliner anscheinend so, wie sie immer reagieren, wenn irgendwas los ist: Sie zeigen sich maximal unbeeindruckt."

Dies ist wohl übertrieben, aber das Gefühl, nichts könne die Berliner aus der Ruhe bringen, ist zurzeit in der Stadt förmlich mit Händen zu greifen. Der Journalist Philipp Michaelis, zugezogen - "Baden-Württemberger und irgendwas mit Medien" steht in seinen Twitter-Profil - hat diese Stimmung mit wenigen Sätzen in seinem Facebook-Profil am Dienstag veröffentlicht. Sein Post wurde tausende Male geteilt und geliked: "Passt mal auf, ihr Radikal-Spinner: Das hier ist Berlin. WIR sind Berlin. Wir fahren S-Bahn in der Rush Hour. Wir raunzen, wenn man freundlich zu uns ist. Unsere Taxifahrer sind gefährlicher als jeder Konvertit. Wir meckern an der Supermarktkasse.", schreibt Michaelis und spricht den Berlinern, auch den gebürtigen, aus der Seele. In den Kommentaren wird er für seine Haltung gefeiert. Ein Leser fragt sogar, ob er den Text übersetzen darf, um ihn auch einem internationalen Publikum zugänglich machen zu können.



Mehr Kraft und Mut und Durchhaltevermögen als vorstellbar

Philipp Michaelis schreibt weiter: "Wir essen Döner und rohen Fisch - zu einem Preis, der garantiert, dass da weder Fisch noch Fleisch drin ist. (...) Und wir lieben unsere Kinder abgöttisch, selbst wenn sie Laktose-intolerant sind. Was immer das ist. Wir haben neun Monate Winter und gehen nach der Party direkt arbeiten. Manche von uns sind Türken. Oder Russen. Oder Amerikaner. Pakistani, ja!!! Oder sogar Baden-Württemberger. Angst vor Euch?! Dream on, Pussies! Ihr könnt uns mal!" Die wenigen Sätze berühren die Menschen sehr, egal wo sie herkommen. Die Menschheit sollte sich etwas von dieser Haltung abschneiden, heißt es. Eine mutmaßlich "echte" Berlinerin drückt es so aus: "Wir haben die Luftbrücke überstanden, den Mauerbau und den Mauerfall... wir haben mehr Kraft und Mut und Durchhaltevermögen als ihr es euch vorstellen könnt!!!"



Maskoe: "Diese Stadt kennt die Hölle"

In diese Kerbe schlägt auch der Rapper Maskoe, ursprünglich aus Hamburg. Er stellte sich am Dienstagabend an den Tatort auf den Breitscheidplatz mit einer Kamera und einem Aufnahmegerät, um dem Attentäter ein paar Worte mit auf den Weg zu geben. Anderthalb Millionen Menschen haben sich das bis jetzt angeschaut, Tausende haben reagiert, kommentiert und gelikt. Er sagt, dass der Täter überall sein könnte, auf der Flucht ins Ausland oder womöglich gerade hinter ihm im Bild. Egal wo er herkomme, sagt Maskoe weiter, er habe sich die falsche Stadt für einen Anschlag ausgesucht. "Berlin hat zwei Weltkriege in den Knochen. Du findest heute noch in jedem Scheiß-Altersheim in Berlin jemanden, der dir erzählen kann, wie hier die Leichen aufgestapelt waren." Die Stadt habe in Schutt und Asche gelegen, dazu seien später noch die Teilung der Stadt mit Todesstreifen und Scharfschützen hinzugekommen. Man könne in Berlin keine hundert Meter laufen, ohne nicht an irgendeinem Denkmal für Krieg, Verfolgung und Tote vorbei zu kommen. "Diese Stadt kennt die Hölle".

Maskoe spricht den Täter immer wieder direkt an: "Jetzt kommst du? (...) Du denkst, dass du die Leute hier aus der Bahn wirfst? Berliner?" Tatsächlich werde folgendes passieren: "Die Verletzten werden gepflegt, die Toten begraben und niemals vergessen." Dann gehe es weiter. Die Weihnachtsmärkte hätten nicht aus Angst einen Tag geschlossen, sondern aus Respekt vor den Opfern. Die Berliner hielten ihn und seine Hintermänner oder jeden, der noch kommen möge, aus. Der Rapper nimmt zudem noch einmal Bezug auf den Platz, an dem der Anschlag geschehen ist. Die Gedächtniskirche sei nicht umsonst ohne Spitze und hätte ein beschädigtes Mauerwerk. Sie sei eines der großartigsten Mahnmale für Frieden in ganz Deutschland. "Diese Kirche wird jetzt auf jedem dieser Bilder, die durch die Welt gehen, die Leute daran erinnern, dass diese Stadt schon Schlimmes erlebt hat". Und sie habe weiter gemacht, immer wieder. Die Berliner werden frei sein und lachen und weinen und trauen, wie Maskoe prognostiziert. "Berlin ist der Inbegriff von Freiheit und deine feige Attacke hat nichts daran geändert".

Berlin lässt sich Angst nicht einreden

Der SPD-Politiker Tobias Dünow nimmt in seinem Tweet diese Stimmung auf. Er schreibt in Bezug auf die Titelseite der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch: "Liebe Nicht-Berliner, bei uns herrscht NICHT die Angst. Das Leben geht normal weiter. Man kann stolz auf die Menschen in dieser Stadt sein." Das Boulevard-Blatt titelte in Riesen-Lettern: "Angst!" und zeigt auf der Seite Eins das zerstörte Führerhaus des Lkw, einen umgestürzten Weihnachtsbaum, der auf Splittern einer Holzbude liegt, und die Nahaufnahme des Gesichts einer Frau. Weiter schreibt die Zeitung: "Das Leid der Opfer. Der Tathergang. Die Angst der Bürger in Deutschland."

Liebe Nicht-Berliner, bei uns herrscht NICHT die Angst. Das Leben geht normal weiter. Man kann stolz auf die Menschen in dieser Stadt sein. — Tobias Dünow (@TobiasDuenow) 21. Dezember 2016

Allerdings machen die Bürger offenbar nicht so recht mit. Auffällig sowohl unter den Posts bei Facebook von Philipp Michaelis und Maskoe, als auch unter dem Tweet von Tobias Dünow ist, dass die Kommentare meist friedlich und moderat bleiben. Trotz einiger Ausreißer - insgesamt lautet der Tenor: Von Angst kann keine Rede sein.