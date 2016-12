Todesfahrt am Breitscheidplatz - Berlin hält inne

20.12.16 | 08:15 Uhr

Schock, Entsetzen, Trauer: Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz kommt die Hauptstadt am Morgen erst langsam zu sich. Einsatzkräfte, Helfer und Ärzte waren über Stunden im Einsatz. Bundesweit wurde Trauer angesetzt.

Am Morgen nach der Todesfahrt mit bislang zwölf Toten steht Berlin unter Schock. Die ganze Nacht über waren Ermittler, Helfer und Rettungskräfte mit der Aufarbeitung der furchtbaren Tat beschäftigt. Die Berliner Polizei dankte ausdrücklich den Verkäufern und Händlern rund um den Breitscheidplatz, von denen viele über Stunden die Rettungskräfte unterstützt hatten.



"Danke an alle Gewerbetreibenden rund um den Breitscheidplatz für die selbstlose Versorgung der Betroffenen &unserer Einsatzkräfte", schrieben die Beamten in der Nacht zum Dienstag auf Twitter. Dutzende Rettungswagen und viele Polizeiwagen waren bis tief in die Nacht im Großeinsatz.

Der Krisenstab der Gesundheitsverwaltung rief kurz nach der Tat den Notfall aus, wodurch hunderte Ärzte, Schwestern und Pfleger in die Kliniken eilten, um bei der Notaufnahme zu helfen. Alle 39 Berliner Krankenhäuser mit Notaufnahmen wurden alarmiert und waren bereit Verletzte aufzunehmen. Notfallseelsorger verteilten vor Ort am Breitscheidplatz die Telefonnummer des Berliner Krisendienstes, der ebenfalls in erhöhte Bereitschaft versetzt wurde.



Im DRK-Klinikum Westend etwa, wo am Abend vier Leicht- und ein Schwerverletzter vom Breitscheidplatz behandelt wurden, hatten sich zwischenzeitlich mehr als 300 Mitarbeiter eingefunden. Ein ähnliches Bild gab es auch in anderen Krankenhäusern der Stadt.

Noch am Abend war Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller an den Ort des Geschehens gekommen und hatte den betroffenen Familien und Angehörigen seine tiefe Trauer bekundet. "Was wir hier sehen, ist dramatisch", sagte Müller. Es sei "sehr bedrückend, ein Schock, weil wir immer gehofft haben, dass wir diese Situation in Berlin nicht haben werden." Seine Gedanken seien bei den Familien, die Tote oder Verletzte zu beklagen hätten.

Kondolenzbuch soll ab Mittag ausliegen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ordnete bundesweite Trauerbeflaggung an. Dies geschehe "als Zeichen der Anteilnahme nach der Gewalttat". Im Laufe des Tages sind in Berlin zahlreiche Gedenkveranstaltungen geplant.



In der Gedächtniskirche, unmittelbar am Tatort, soll ab 11:30 Uhr ein Kondolenzbuch ausliegen. Bereits um 12 Uhr findet in der Katholischen St. Hedwigskathedrale ein Gebet für die Opfer und Angehörigen statt. Ein zentraler Gottesdienst findet dann am Abend in der Gedächtniskirche statt, den das rbb-Fernsehen und rbb|24 live übertragen.