Nachfrage in Berlin rasant gestiegen - Zahl der Waffenbesitzer explodiert

29.12.16 | 20:08 Uhr

Erst die Silvesternacht in Köln, dann die islamistischen Anschläge in Bayern, jetzt der Terror in Berlin: Angesichts solcher Taten beantragen immer mehr Menschen einen kleinen Waffenschein. Auch in Berlin ist die Zahl der Berechtigungen zuletzt sprunghaft gestiegen.



Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist einem Zeitungsbericht zufolge die Nachfrage nach sogenannten kleinen Waffenscheinen stark gestiegen. Allein in den sieben Tagen nach dem Anschlag seien bei der Berliner Waffenbehörde 123 Anträge gestellt, berichtete die Berliner "tageszeitung" am Donnerstag unter Berufung auf Polizei-Angaben. Dabei sei die Nachfrage nach Waffenscheinen ohnehin anhaltend hoch, sagte ein Polizeisprecher.

In Berlin fünfmal soviel Anträge wie 2015

Insgesamt seien in Berlin in diesem Jahr 4.323 kleine Waffenscheine erteilt worden. 2015 waren es noch 816 gewesen. Die Zahl der Neuanträge ist somit im Jahresvergleich um über 500 Prozent gestiegen - das ist deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Allein im Januar, nach der Kölner Silvesternacht, hätten die Berliner 1.265 Anträge gestellt. Bundesweit wurden bis Ende Oktober laut Bundesinnenministerium rund 449.000 kleine Waffenscheine beantragt, berichtet die "taz". Im Vorjahreszeitraum seien es noch 275.461 gewesen - eine Steigerung von über 60 Prozent.

Polizei warnt vor falscher Handhabung

Mit der Berechtigung können Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen erworben und getragen werden. Doch Polizei und Behörden warnen vor der Selbstbewaffnung. "Wir raten dringend davon ab", sagte eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Als Grund nannte sie unter anderem die oft falsche Handhabung der Waffen. Dabei könnten auch Gas- und Schreckschusswaffen schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen verursachen. Problematisch sei auch, dass für Außenstehende oder für Polizisten oft nicht klar sei, ob es sich vielleicht doch um scharfe Waffen handelt.

Deutlicher Schub nach der Kölner Silvesternacht

Schon nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 in Köln sei die Nachfrage nach Waffenscheinen deutlich gestiegen. So würden in Nordrhein-Westfalen inzwischen 119.441 Personen über einen kleinen Waffenschein verfügen, erklärte das Düsseldorfer Innenministerium auf Anfrage der "taz". Im Vorjahr seien es noch 70.757 gewesen. In Bayern, wo im Juli Islamisten in Würzburg und Ansbach schwere Straftaten verübt hatten, sei die Nachfrage nach den kleinen Waffenscheinen ebenfalls gestiegen. 2015 gab es dort nach "taz"-Informationen 49.370 Halter von kleinen Waffenscheinen. Bis Ende November war diese Zahl auf 80.494 gestiegen.



Begriffserklärung Der Kleine Waffenschein berechtigt zum verdeckten Führen von zugelassenen Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen (SRS-Waffen mit PTB-Prüfsiegel) außerhalb privater Grundstücke. Der Erwerb dieser Waffen ist für Erwachsene frei, für das Mitführen in der Öffentlichkeit ist aber der Kleine Waffenschein nötig. Für alle anderen Waffen (z.B. für Jäger oder Sportschützen) ist eine Waffenbesitzkarte nötig, für die man u.a. ein Bedürfnis und eine persönliche Eignung nachweisen muss. Diese Waffen dürfen allerdings nicht einsatzbereit in der Öffentlichkeit getragen werden. Dafür benötigt man einen Waffenschein, der allerdings nur in begründeten Ausnahmefällen erteilt wird.