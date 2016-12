Matthias Neumann Berlin Dienstag, 13.12.2016 | 13:17 Uhr

Kann mir mal jemand aus Ihrer Redaktion erklären, warum gerade diese Tat unsere Nachrichten von oben bis unten füllt? Die Tat ist zu verurteilen und hart zu bestrafen, keine Frage. Jedoch nutzen hunderttausende Menschen jeden Tag die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Fakt ist auch, dass die Gewalt in den öffentlichen Verkehrsmitteln seit Jahren sinkt.



Aber durch das überbordende Berichten wird hier die Realität völlig verzerrt und im wahrsten Sinne des Wortes "Postfaktisches" Geschaffen. Das halte ich für mehr als gefährlich. In den 90er Jahren gab es viel mehr Gewalt in der Stadt. Aber es gab noch kein Facebook, Online-Medien etc. Wollen wir jetzt jede Gewalttat, die in der Stadt passiert, so an die große Glocke hängen? Ge3walt wird es in einer so großen Stadt wie Berlin immer geben. Welche Maßstäbe werden also für die Berichterstattung angelegt?