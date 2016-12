Nach dem Fußtritt gegen eine Frau am U-Bahnhof Hermannstraße geht die Polizei ersten Hinweisen nach. Sie beziehen sich offenbar auf das Video aus einer Überwachungskamera - es war am Donnerstag veröffentlicht worden, sechs Wochen nach der Tat.

Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine Frau im Berliner Stadtteil Neukölln gehen die Ermittler inzwischen sechs Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Details nannte eine Polizeisprecherin am Freitag aber nicht. Zuerst hatte "Spiegel online" darüber berichtet. Die Beamten hatten ein Video der Tat vom 27. Oktober am Donnerstag veröffentlicht und um Hinweise zum Täter gebeten. Zuvor war es bereits auf "bild.de" gezeigt worden.

Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der einer 26-Jährigen auf einer Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße unvermittelt in den Rücken tritt. Nach dem Tritt stürzt die Frau mehrere Stufen hinab. Nach rbb-Informationen brach sie sich dabei den Arm und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter beobachtete den Sturz, zog an seiner Zigarette und ging zusammen mit seinen drei Begleitern weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Wie das Video noch vor Einleitung der öffentlichen Fahndung publik werden konnte, ist laut Polizei noch unklar. Von Amts wegen sei aber eine Strafanzeige aufgenommen worden. Es sei nicht auszuschließen, dass das Video aus den Reihen der Polizei weitergegeben wurde, sagte eine Sprecherin.

Am Mittwoch war gefordert worden, dass die öffentliche Fahndung in solchen Fällen sofort beginnen müsse. In einem Interview mit dem rbb hat sich auch die Neuköllner CDU-Bundestagsabgeordnete Christina Schwarzer für eine schneller einsetzende öffentliche Fahndung ausgesprochen. Zwar habe die Polizei nach geltendem Recht gehandelt, aber was man "vor sechs Wochen vielleicht gesehen hat, daran können wir uns heute nicht mehr erinnern", sagte Schwarzer dem rbb-Inforadio am Freitag.

Dagegen beruft sich die Polizei darauf, dass die öffentliche Fahndung immer das letzte Mittel ist und immer nur dann zum Einsatz kommt, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Mit der Veröffentlichung des Videos auf ihrer Website bittet die Polizei nun um weitere sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen.