In Berlin-Dahlem und Hellersdorf

Zwei Berliner U-Bahnhöfe werden am Freitag offiziell ihre neuen Namen erhalten. Der U-Bahnhof Thielplatz in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) wird nach seiner Umbenennung "Freie Universität (Thielplatz)" heißen. Der Bahnhof Neue Grottkauer Straße (Marzahn-Hellersdorf) wird in "Kienberg - Gärten der Welt" umbenannt. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten, sollen dazu auf den Bahnhöfen neue Namensschilder enthüllt werden.



Auch beim S-Bahnhof Betriebsbahnhof Schöneweide ist laut S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz eine Umbenennung geplant. Wann damit zu rechnen ist und wie der Bahnhof künftig heißen wird, stehe aber noch nicht fest.