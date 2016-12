In Berlin Prenzlauer Berg ist eine 82-jährige Frau bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Ein Passant hatte am Donnerstagabend das Feuer in einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße bemerkt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Feuerwehrleute entdeckten in der Wohnung die leblose Mieterin. Sie musste reanimiert werden und kam anschließend in ein Krankenhaus. Weitere Mieter wurden in Sicherheit gebracht.



Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz - sie musste von innen und außen per Drehleiter löschen, weil auch der Balkon der Wohnung in Flammen stand. Das Mehrfamilienhaus war nach Abschluss der Löscharbeiten teilweise unbewohnbar. Der Bezirk Pankow sorgte noch in der Nacht für die Unterbringung der betroffenen Menschen. Ursache des Feuers war nach ersten Erkenntnissen fahrlässige Brandstiftung.