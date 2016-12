Neues Gesetz tritt 2017 in Kraft - Kaum Rauchmelder in Berliner und Brandenburger Wohnungen

24.12.16 | 10:25 Uhr

Ihr durchdringendes Piepsen kann Leben retten, dennoch sind nur die wenigsten Wohnungen in Berlin und Brandenburg mit Rauchmeldern ausgestattet. Das soll sich ändern: Mit dem Jahreswechsel tritt in Berlin ein entsprechendes Gesetz in Kraft.



In Berlin und Brandenburg werden Wohnungen nur schleppend mit Rauchmeldern ausgerüstet. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen erklärte, von den 700.000 Mietwohnungen der Berliner Wohnungsbaugesellschaften hätten etwa fünf Prozent Rauchmelder. In Brandenburg sind es nach Schätzungen des Landesinnungsverbands der Schornsteinfeger weniger als zehn Prozent der Mietwohnungen der Wohnungsverwaltungsgesellschaften.



Mit dem Jahreswechsel tritt in der Hauptstadt ein neues Gesetz in Kraft. Dann müssen neue Wohnungen sofort und bereits bestehende Wohnungen bis Ende 2020 mit Rauchmeldern ausgestattet werden.



Berlin hat im Sommer als letztes Bundesland die Rauchmelder-Pflicht beschlossen. Sie müssen in allen Wohn-, Kinder- und Schlafzimmern installiert werden, nicht aber in der Küche. Die Eigentümer sind zum Einbau verpflichtet, die Kosten können sie auf die Mieter umlegen.



Mehr zum Thema Barrierefreiheit, Brandschutz, Kunden-Klos - Berlins neue Bauordnung Weniger Fahrstühle, mehr Kundentoiletten, Rauchmelder überall: Bis die runderneuerte Berliner Bauordnung stand, vergingen Monate mit Debatten. Am Donnerstag beschloss das Abgeordnetenhaus die Neuregelungen. Die wichtigsten Punkte im Überblick.



Mehr Sicherheit oder Überregulierung?

In Brandenburg ist das entsprechende Gesetz im Juli 2016 in Kraft getreten. Es stößt auf ein geteiltes Echo. Während der Landesfeuerwehrverband den Schritt begrüßt, kritisiert der Verband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer im Land "Haus & Grund" die gesetzliche Verpflichtung zur Umrüstung. "Diese führt lediglich zur Überregulierung sowie zu mehr Bürokratie und Verwaltung", heißt es in der Stellungnahme des Verbands zum Gesetz. Obgleich Verbandsvorstand Lars Eichert die Umrüstung als einen "Schritt in die richtige Richtung" bezeichnet, sollte der Einbau aber auf Eigeninitiative beruhen und nicht gesetzlich verordnet werden, wie er sagt. Dass bis 2020 tatsächlich alle Wohnungen in Brandenburg mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein werden, daran hat Schornsteinfeger-Innungsmeister Hirschnitz Zweifel. Zumal das Gesetz keine Kontrolle vorsehe, ob Vermieter dem Einbau tatsächlich nachgekommen seien.



Eigenheime und Büros deutlich besser ausgerüstet

Die Berliner Feuerwehr wirbt schon seit langem für den Einbau und hofft jetzt auf eine größere Verbreitung auch in Mietwohnungen. "Von den Hausbesitzern haben deutlich mehr einen Rauchmelder als bei den Mietern", sagte Feuerwehrsprecher Bernd Bruckmoser. Auch die meisten Büros und Betriebe seien schon lange mit Rauchmeldern ausgestattet. "Die Dichte ist hier deutlich höher als im privaten Bereich."



Bis Ende 2020 werde in Berlin mit Sicherheit keine hundertprozentige Ausstattung erreicht sein. Aber mehr als heute erhofft sich die Feuerwehr schon. "Jeder Rauchmelder ist eine Erhöhung der Sicherheit", sagte Bruckmoser.



Laut wie ein Flugzeug

Die Feuerwehr betont, dass Rauchmelder an der Zimmerdecke sehr frühzeitig Alarm schlagen, weil der Rauch hochsteigt und sich oben sammelt. Menschen hätten so mehr Zeit, ein noch kleines Feuer selber zu löschen, die Feuerwehr zu rufen oder sich in Sicherheit zu bringen. "Die meisten Menschen, die bei Bränden sterben, kommen nicht durch die Flammen um, sondern durch eine Rauchvergiftung", erklärte der Sprecher. Wenn der Rauch erstmal ein ganzes Zimmer ausfülle, sei es bereits sehr gefährlich. "Drei Atemzüge reichen, um bewusstlos zu werden und nicht mehr aufzuwachen." Die Rauchmelder können bis zu 120 Dezibel laut werden, was schon sehr lauten Flugzeugen entspricht. Selbst wenn sehr betrunkene Menschen, deren brennende Zigarette einen Brand auslöste, nicht aufwachen, können laut Feuerwehr Nachbarn das Piepen hören und eingreifen.



Bruckmoser gab zu, dass es häufig zu Fehlalarmen komme. Er sagte aber: "Lieber kommen wir fünfmal umsonst als dass es einen großen Brand mit Verletzten oder gar Toten gibt."