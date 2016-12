Ein Taxifahrer ist in der Nacht zum Sonntag in Niederschöneweide von zwei Passagieren verletzt und beraubt worden - die Männer stahlen auch sein Auto, teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit.

Die beiden Unbekannten sollen gegen 1:30 Uhr in der Badstraße in Gesundbrunnen in das Taxi gestiegen sein. Der Fahrer sagte der Polizei, die Männer hätten zum S-Bahnhof Schöneweide in Treptow-Köpenick gewollt.