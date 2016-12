Der Berliner Tierpark zeigt sich mit der Entwicklung des Eisbärbabys zufrieden. Es entwickle sich prächtig und sei jetzt schätzungsweise etwas mehr als vier Kilo schwer, sagte der Säugetier-Kurator Florian Sicks am Donnerstag dem rbb. Von der Größe her entspreche der kleine Eisbär einem sehr großen Kaninchen. Das Geschlecht kenne man nach wie vor nicht. Das Tier könne noch nicht richtig laufen, mache aber seine ersten Turnübungen und interagiere immer mehr mit seiner Mutter.

Die Eisbärin Tonja werde wie im natürlichen Lebensraum erst im März oder April die Wurfhöhle verlassen, sagte Sicks. Man müsse warten, bis sie selbst entscheide, sich mit dem Jungtier in der Öffentlichkeit zu zeigen. So lange müsse man mit den Videobildern Vorlieb nehmen oder in den Tierpark kommen und Eisbär-Papa Volodja beobachten, so Sicks.

Das Eisbärbaby ist inzwischen knapp zwei Monate alt. Sein Zwilling starb in der ersten Lebenswoche.