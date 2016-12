Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin-Charlottenburg kann die angrenzende Soorstraße während der laufenden Umbauarbeiten als Zusatzfläche nutzen. Dort sollen zum Weihnachtsbetrieb vier zusätzliche Haltestellen entstehen, wie die BVG am Montag mitteilte. Die Soorstraße in Charlottenburg wird hierfür in einem Teilabschnitt zu einer verkehrsberuhigten Einbahnstraße umgewidmet.

Zu den Weihnachtsfeiertagen rechnet die BVG mit über 25.000 Fahrgästen pro Tag am ZOB. Im Durchschnitt sind dort rund 17.000 Reisende pro Tag unterwegs.