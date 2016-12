Video: Abendschau | 10.12.2016 | Ute Barthel

Betrügerische Spendensammler - Drum prüfe, wer spendet

11.12.16 | 08:03 Uhr

Mehrere Tausend Menschen leben auf Berlins Straßen im Freien. Gerade jetzt im Winter sind sie auf Hilfe angewiesen. In der Weihnachtszeit steigt die Spendenbereitschaft der Menschen traditionell an. Doch auch die Gefahr von Spendenbetrügern ist in diesem Bereich groß.

Warmes Essen und Brote, aber auch Kleidung, Schlafsäcke und Isomatten: Die Berliner Obdachlosenhilfe e.V. unterstützt Menschen, die in Berlin auf der Straße leben. Zwei Mal in der Woche verteilen die Helfer ihre Spenden an drei Berliner Stationen: Leopoldplatz, Kottbusser Tor und Alexanderplatz. Die Mitglieder des Vereins sind Mitte 20 bis Mitte 30, die meisten arbeiten ehrenamtlich. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit haben sie aber mit mutmaßlichen Betrügern zu kämpfen. Auf einer Internetseite bittet die sogenannte Obdachlosenhilfe Berlin um Spenden, die mit dem Bezahldienst Paypal auf ein Konto der Berliner Sparkasse überwiesen werden sollen. Auf der Seite wird unter dem Stichwort "Beratungsstellen" auch die richtige Berliner Obdachlosenhilfe aufgeführt, ebenso wie andere seriöse Hilfsorganisationen.

Screenshot der Seite www.obdachlosenhilfe-berlin.de, die unter dem Verdacht steht, eine unseriöse Spendensammelseite zu sein.

Polizei auf möglichen Betrug hingewiesen

Diese seriösen Vereine wehren sich. "Wir sind zur Polizei und haben das dort angezeigt", erklärt Johannes Walter von der Berliner Obdachlosenhilfe e.V. Die Vermutung sei, dass dort Spenden gesammelt würden, von denen keiner weiß, wie sie verwendet werden. "Es gibt kein Impressum, was letztendlich schon Fragen aufwirft", so Walter. Die Polizei will wegen der laufenden Ermittlungen keine Auskunft geben. Im Impressum heißt es nur, dass die Gründer selbst obdachlos seien oder waren.

Vereine verurteilen Trittbrettfahrer

Auch zum Verein "Die Brücke" wird eine Verbindung hergestellt. Auf deren Internetseite heißt es inzwischen: "Achtung – wir distanzieren uns von der 'Spendensammelseite www.obdachlosenhilfe-berlin.de'". Vereins-Mitarbeiterin Grit Grossmann warnt andere Hilfsvereine. "Alle Einrichtungen sind darauf angewiesen, Spenden zu erhalten, um ihre Arbeit für obdachlose Menschen leisten zu können", betont sie. "Das letzte was man braucht, sind Trittbrettfahrer, die sich hinstellen und sagen, wir unterstützen Obdachlose, aber das Geld nicht für obdachlose Menschen sammeln.

Genau hinschauen

Ähnliche Versuche gibt es offensichtlich auch in Köln und Hamburg. Burkhard Wilke vom Zentralinstitut für Soziale Fragen warnt davor, auf unseriöse Spendensammler hereinzufallen. "Wenn auf der Seite keine Vorstandsnamen erkennbar sind, wenn keine Adresse erkennbar ist, dann gibt es keinen Grund da zu spenden", so Wilke. "Wenn all diese Informationen im Unklaren bleiben, dann sollte man sich den vielen guten Adressen zuwenden, die ja konkrete Informationen zu Verantwortlichen, zu Personen und zu Aktionen auf ihrer Internetseite veröffentlichen. Die Berliner Obdachlosenhilfe dokumentiert tatsächlich ihre Hilfs-Touren und gibt Auskunft darüber, wo die Spenden landen. Mit Informationen von Ute Barthel